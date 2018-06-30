Білья завершив кар'єру у збірній Аргентини

ПІвзахисник збірної Аргентини Лукас Білья слідом за Хав'єром Маскерано вирішив завершити свої виступи за національну збірну.

–"Настав час закінчувати виступи у збірній. Треба бути чесним з собою та розуміти, що є нове талановите покоління. Настав час для них", – цитує 32-річного Білью Football Italia.

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Білья зіграв у складі збірної Аргентини 57 поєдинків та забив 1 гол.

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Нагадаємо, його партнер по збірній Хав'єр Маскерано також оголосив про завершення міжнародної кар'єри після поразки "Альбіселестес" у матчі 1/8 фіналу ЧС проти збірної Франції (3:4).