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Білья завершив кар'єру у збірній Аргентини

21:48 833 Читать на русском
Білья завершив кар'єру у збірній Аргентини
Лукас Білья / соцмережі

ПІвзахисник збірної Аргентини Лукас Білья слідом за Хав'єром Маскерано вирішив завершити свої виступи за національну збірну.

–"Настав час закінчувати виступи у збірній. Треба бути чесним з собою та розуміти, що є нове талановите покоління. Настав час для них", – цитує 32-річного Білью Football Italia.

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Білья зіграв у складі збірної Аргентини 57 поєдинків та забив 1 гол.

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Нагадаємо, його партнер по збірній Хав'єр Маскерано також оголосив про завершення міжнародної кар'єри після поразки "Альбіселестес" у матчі 1/8 фіналу ЧС проти збірної Франції (3:4).

ЧС 20181/8 фіналу

Франція - Аргентина: Субота 30 червня 2018

Франція
Матч завершено
4 : 3
Аргентина
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Теги
ЧС 2018 Лукас Білья Лукас Білья Аргентина Аргентина Франція - Аргентина
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