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ЧМ-2018 Франция – Аргентина: 6 голов и шоу Мбаппе

18:32 170 Читати українською
ЧМ-2018 Франция – Аргентина: 6 голов и шоу Мбаппе
Франция – Аргентина: отчет и счет матча Чемпионата мира 2018

Франция и Аргентина встречаются в матче 1/8 финала Чемпионата мира 2018. Отчет и счет матча читайте на "Футбол 24".

Матч 1/8 финала ЧМ-2018 Франция – Аргентина стартовал в 17:00 по киевскому времени. Французы на групповом этапе заняли 1-е место, лишь минимально одолев Австралию и Перу и выдав первую нулевую ничью турнира в поединке с Данией.

Франция – Аргентина – видео голов

Месси и Ко свое место в плей-офф выгрызали на последних минутах матча с Нигерией. Собственно, это и была единственная победа Аргентины в группе, но она принесла команде Сампаоли второе место.

Команды начали с жестких фолов против форвардов. Уже в центре поля аргентинцы и французы начали войну суровых мужчин. Первым пройти тройные барьеры удалось Мбаппе, которому за индивидуальный проход по центру к штрафной отомстили фолом сзади. Гризманн круто обвел стенку, но попал в перекладину. Шла девятая минута. А уже на 13-й Мбаппе сделал для Гризманн халявный гол. Килиан пробежался со своей половины поля в чужой штрафной, словно в симуляторе ФИФА, и заработал пенальти за фол Рохо. Форвард Атлетико не мог не забить с отметки. Затем нападающий ПСЖ еще раз едва не заработал пенальти своей скоростью, но здесь аргентинцы успели быстрее сфолить.

Франция – Аргентина: онлайн-трансляция

Аргентине удалось успокоить игру, и вот уже Месси падает в штрафной – иранский судья молчит и даже повторы не смотрит. В свою очередь Анхель Ди Мария пробил с дальней дистанции так, что у капитана французов Льориса не было шансов спасти команду. Не прошло и 3-х минут после перерыва, как Месси слабо пробил, но на пути мяча стал Меркадо, который дезориентировал вратаря – защитник Севильи вывел Аргентину вперед.

На 56-й партнеры Месси едва не привезли на ровном месте гол. Фасио откатил назад голкиперу, но очень неточно. Гризманн мог сравнивать, но в борьбе с Армани и защитником не попал в ворота. Не беда, за несколько минут оборонец сборной Франции Павар забил сумасшедший гол с лета. Еще 6 минут, и уже Мбаппе с легкостью пробирается к вратарской и с близкого расстояния прошивает Армани. Очередная молниеносная контра Франции, и Жиру очень мудро пробрасывает на ход Мбаппе, тот влетает на своей нечеловеческой скорости в штрафную и пробивает мимо вратаря.

Победитель этой пары в четвертьфинале Чемпионата мира 2018 встретится с Уругваем или Португалией, которые сыграют в 21:00.

ЧМ-2018, 1/8 финала

Франция – Аргентина – 4:2 (LIVE, 2-й тайм)

Голы: Гризманн, 13 (пен.), Павар, 57, Мбаппе, 64, 68 – Ди Мария, 42, Меркадо, 48

ЧМ 20181/8 финала

Франция - Аргентина: Суббота 30 июня 2018

Франция

live 77'
4 : 2
Аргентина
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час
:
24
мин
Уругвай
21:00
Португалия
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