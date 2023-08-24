Отказ француза продлевать контракт с парижским клубом привел к тому, что катарские боссы устроили полное игнорирование нападающего. Мбаппе не взяли в турне по Японии, а также отстранили от тренировок с первой командой ПСЖ. Впрочем, лед начал таять между Килианом и боссом парижан. В матче против Тулузы (1:1) француз принял участие и отметился забитым голом.

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Как информирует Sky Sports, Мбаппе не покинет ПСЖ следующим летом в статусе свободного агента. Француз и клуб начали переговоры о продлении контракта. Отмечается, что нападающий может активировать как опцию продления до 2025 года, так и подписать новое соглашение.

Ранее Килиан Мбаппе заявлял, что хочет завершить сезон 2023/24 в ПСЖ, а затем покинуть клуб. Наиболее вероятным кандидатом на покупку француза является мадридский Реал.

Напомним, что Мбаппе выступает за парижан с 2017 года. Всего он сыграл в 261 матче за ПСЖ, забив 213 голов и оформив 98 ассистов.

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