Відмова француза продовжувати контракт із паризьким клубом привела до того, що катарські боси влаштували повне ігнорування нападника. Мбаппе не взяли в турне по Японії, а також відсторонили від тренувань з першою командою ПСЖ. Втім, лід почав танути між Кіліаном та босом парижан. В матчі проти Тулузи (1:1) француз взяв участь і відзначився забитим голом.

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Як інформує Sky Sports, Мбаппе не покине ПСЖ наступним літом у статусі вільного агента. Француз та клуб розпочали перемовини щодо продовження контракту. Зазначається, що нападник може активувати як опцію продовження до 2025 року, так і підписати нову угоду.

Раніше Кіліан Мбаппе заявляв, що хоче завершити сезон 2023/24 в ПСЖ, а потім покинути клуб. Найбільш ймовірним кандидатом на купівлю француза є мадридський Реал.

Нагадаємо, що Мбаппе виступає за парижан з 2017 року. Загалом він зіграв у 261 матчі за ПСЖ, забивши 213 голів та оформивши 98 асистів.

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