Кипр, 23 тур

Аполлон – Омония – 1:2

Голы: Сагаль, 86 – Лецякс, 6, Сиприано, 90+6

Незабитый пенальти: Вальбуэна, 27 (Аполлон)

Роман Безус отбыл дисквалификацию и вернулся в стартовый состав Омонии. Сегодня украинец отыграл без результативных действий. Героем стал другой экс-игрок из УПЛ. Маркиньос Сиприано, который когда-то выступал за Шахтер, забил победный гол на 90+6.

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Очень плохо игра сложилась у главной звезды Аполлона. Матье Вальбуэна в первом тайме не смог реализовать пенальти, а его гол в конце встречи не засчитали из-за офсайда. Заметим, что жертва шантажа с участием Бензема проводит первый сезон на Кипре, в нынешней кампании забил уже 6 голов.

Благодаря этой победе Омония почти гарантировала себе место в чемпионской группе. До завершения регулярного сезона Аполлон (первая команда за пределами топ-6) отстает на восемь очков, но у команды Безуса остались матчи с командами из нижней части таблицы, а у конкурентов – против лидеров.