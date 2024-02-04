Кіпр, 23 тур

Аполлон – Омонія – 1:2

Голи: Сагаль, 86 – Лецякс, 6, Сіпріано, 90+6

Незабитий пенальті: Вальбуена, 27 (Аполлон)

Роман Безус відбув дискваліфікацію й повернувся у стартовий склад Омонії. Сьогодні українець відіграв без результативних дій. Героєм став інший екс-гравець з УПЛ. Маркіньйос Сіпріано, який колись виступав за Шахтар, забив переможний гол на 90+6.

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Дуже погано гра склалася у головної зірки Аполлона. Матьє Вальбуена у першому таймі не зміг реалізувати пенальті, а його гол наприкінці зустрічі не зарахували через офсайд. Зауважимо, що жертва шантажу за участю Бензема проводить перший сезон на Кіпрі, в нинішній кампанії забив уже 6 голів.

Завдяки цій перемозі Омонія майже гарантувала собі місце в чемпіонській групі. До завершення регулярного сезону Аполлон (перша команда за межами топ-6) відстає на вісім очок, але в команди Безуса залишилися матчі з командами із нижньої частини таблиці, а в конкурентів – проти лідерів.