Безусу майже гарантована чемпіонська група – гол екс-гравця Шахтаря на 90+6 добив після невдач "жертви" Бензема
Омонія обіграла Аполлон в рамках 23-го туру чемпіонату Кіпру. Роман Безус зіграв понад годину.
Кіпр, 23 тур
Аполлон – Омонія – 1:2
Голи: Сагаль, 86 – Лецякс, 6, Сіпріано, 90+6
Незабитий пенальті: Вальбуена, 27 (Аполлон)
Роман Безус відбув дискваліфікацію й повернувся у стартовий склад Омонії. Сьогодні українець відіграв без результативних дій. Героєм став інший екс-гравець з УПЛ. Маркіньйос Сіпріано, який колись виступав за Шахтар, забив переможний гол на 90+6.
Трубін провів 11-й сухий матч за Бенфіку в сезоні, долучившись до розгромної перемоги над середняком
Дуже погано гра склалася у головної зірки Аполлона. Матьє Вальбуена у першому таймі не зміг реалізувати пенальті, а його гол наприкінці зустрічі не зарахували через офсайд. Зауважимо, що жертва шантажу за участю Бензема проводить перший сезон на Кіпрі, в нинішній кампанії забив уже 6 голів.
Завдяки цій перемозі Омонія майже гарантувала собі місце в чемпіонській групі. До завершення регулярного сезону Аполлон (перша команда за межами топ-6) відстає на вісім очок, але в команди Безуса залишилися матчі з командами із нижньої частини таблиці, а в конкурентів – проти лідерів.