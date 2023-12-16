Кипр, 15 тур

Омония – Кармиотисса – 2:1

Голы: Безус, 21, Какулис, 58(п) – Кацантонис, 38

Омония принимала Кармиотиссу, которая после ужасного периода смогла выбраться со дна, за последние четыре матча набрав восемь очков. Однако сегодня беспроигрышная серия оборвалась. Счет открыл Роман Безус, вовремя успевший на второй темп атаки.

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Гости отыгрались еще до перерыва, но Омония забила победный гол в начале второго тайма. Этот результат поднял команду Безуса на первое место по крайней мере на сутки, завтра у АПОЭЛа будет шанс вновь вернуть себе единоличное лидерство.