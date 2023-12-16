Кіпр, 15 тур

Омонія – Карміотісса – 2:1

Голи: Безус, 21, Какуліс, 58 (п) – Кацантоніс, 38

Омонія приймала Карміотіссу, яка після жахливого періоду спромоглася вибратися з дна, за останні чотири матчі набравши вісім очок. Однак сьогодні безпрограшна серія обірвалася. Рахунок відкрив Роман Безус, який вчасно встиг на другий темп атаки.

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Гості відігралися ще до перерви, але Омонія забила переможний гол на початку другого тайму. Цей результат підняв команду Безуса на перше місце принаймні на добу, завтра АПОЕЛ матимеш шанс знову повернути собі одноосібне лідерство.