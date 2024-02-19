"Футбол 24" розібрав чергові матчі українських легіонерів, які виступають у чемпіонатах Португалії, Італії та Кіпру.

Український голкіпер Бенфіки і національної збірної Анатолій Трубін встановив унікальний рекорд в історії лісабонського клубу. Екс-кіперу Шахтаря вдалося відбити три пенальті впродовж одного сезону – перший такий випадок в історії португальського клубу. Унікальне досягнення Трубін оформив у матчі проти аутсайдера Візели, яку "орли" розгромили із рахунком 6:1.

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Про реакцію фанатів і преси на досягнення Трубіна, черговий гол Романа Безуса за кіпрську Омонію, а також вихід Руслана Маліновського у матчі Дженоа проти Наполі, дивіться у черговому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".