Безус признался, почему решил покинуть Динамо ради Днепра

Полузащитник Гента и сборной Украины Роман Безус вспомнил свой переход из Динамо в Днепр.

"Мы поговорили после какого-то матча с Ребровым. Я пытался все делать, как хотят, появилась структура, появился Рауль. Я пытался это понять. Может, не всегда получалось. Немного перестал играть, работал. Возможно, ошибка в том, что не ходил, не жаловался, а просто работал.

Безус оценил правильность решения досрочно завершить сезон в Бельгии

Может, думали, что я успокоился. Есть машина, квартира. Но я с таким столкнулся и в Бельгии. Переломные моменты всегда наступали после разговоров с тренером. Тогда начинал играть на другом уровне.

Мы поговорили с Ребровым об аренде в Днепре. Он сказал, чтобы я пошел на полгода в аренду, летом вернулся, может, кого-то продадут.

Мы поехали в отпуск с Ярмоленко. Мне позвонил Маркевич, спросил, хочу ли я к ним. Я ответил. Предложили контракт на три года полноценный. Я согласился и все", – цитирует Безуса Tribuna.

Напомним, Роман перешел в Днепр в 2015-м, проведя в Динамо 2 сезона. В нынешнем розыгрыше чемпионата Бельгии Безус провел 21 матч, в которых отметился 7-ю голами и двумя ассистаими.

"У Динамо син потрапив не в ті руки": батько Безуса – про Блохіна, дружбу з Ярмоленком, страшний діагноз і Євро-2020