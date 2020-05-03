Безус зізнався, чому вирішив покинути Динамо заради Дніпра

Півзахисник Гента та збірної України Роман Безус пригадав свій перехід з Динамо в Дніпро.

"Ми поговорили після якогось матчу з Ребровим. Я намагався все робити, як хочуть, з'явилася структура, з'явився Рауль. Я намагався це зрозуміти. Може, не завжди виходило. Трохи перестав грати, працював. Можливо, помилка в тому, що не ходив, не скаржився, а просто працював.

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Може, думали, що я заспокоївся. Є машина, квартира. Але я з таким зіткнувся і в Бельгії. Переломні моменти завжди наступали після розмов з тренером. Тоді починав грати на іншому рівні.

Ми поговорили з Ребровим про оренду в Дніпрі. Він сказав, щоб я пішов на півроку в оренду, влітку повернувся, може, когось продадуть.

Ми поїхали у відпустку з Ярмоленком. Мені подзвонив Маркевич, запитав, чи хочу я до них. Я дав відповідь. Запропонували контракт на три роки повноцінний. Я погодився і все", – цитує Безуса Tribuna.

Нагадаємо, Роман перейшов у Дніпро у 2015-му, провівши у Динамо 2 сезони. У нинішньому розіграші чемпіонату Бельгії Безус провів 21 матч, в яких відзначився 7-ма голами та двома асистами.

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