Безус оценил правильность решения досрочно завершить сезон в Бельгии

Полузащитник Гента Роман Безус высказался о состоянии дел в бельгийском первенстве.

"Мы много не общались на эту тему, но от себя могу сказать, что это было бы одно из правильных решений. Ведь были разные варианты. Например, сыграть один тур, необходимый для завершения первого этапа и затем распределить места в турнирной таблице. Но это не логично, отдыхать около месяца, потом три недели тренироваться ради одного поединка и снова идти в отпуск.

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Был другой вариант: сыграть матчи плей-офф, отталкиваясь от того, кто какое место занял в турнирной таблице. Это более приемлемое решение, но опять же, никто не знает, что будет через месяц-два.

Да, можно было бы организовать мини-турнир в каком-то одном городе, который бы позволил определить клубы для попадания в еврокубки и обмена между лигами, но опять же, нужно исходить из ситуации с пандемией, какой она будет на момент восстановления соревнований", – сказал Безус в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, в чемпионате Бельгии намерены досрочно завершить сезон из-за пандемии коронавируса. Чемпионство планируют присудить Брюгге, за который выступает Эдуард Соболь. А вот Гент Романа Яремчука, Романа Безуса и Игоря Пластуна получит серебряные медали.

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