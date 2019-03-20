Безус: Павлов за 2-3 месяца собрал бы команду и она была бы в тройке

Полузащитник Гента и сборной Украины Роман Безус считает, что Николай Павлов мог бы существенно изменить турнирное положение Ворсклы.

"Смог бы Павлов сейчас работать? С правильными руководителями клубов – 100%. С такими, которые тогда были в Полтаве. Павлову надо позволять все, давать полную свободу действий, чтобы у него была уверенность.

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Он бы за 2-3 месяца собрал футболистов, дал немного большую зарплату, чем у украинских клубов, и команда была бы в тройке", – сказал Безус в интервью Tribuna.

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Отметим, что Роман Безус впервые за долгое время получил вызов в сборную Украины.