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Безус – о возвращении в сборную Украины: Понимаю футбол национальной команды

15:51 61 Читати українською
Безус – о возвращении в сборную Украины: Понимаю футбол национальной команды
Роман Безус / ФК Гент

Полузащитник сборной Украины Роман Безус прокомментировал свой вызов в национальную команду впервые с 2016 года.

"Когда у меня были проблемы в карьере, я поставил себе две цели: вернуться в сборную Украины и снова услышать гимн Лиги чемпионов. За два с половиной года, что я не играл за сборную, там мало осталось тех, кого я знал, очень много молодежи.

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Очень хочется поскорее окунуться в атмосферу сборной и, конечно, хотелось бы сыграть какие-то минуты. Я видел, как сейчас играет сборная, я понимаю этот футбол и смогу быть полезным", – сказал Безус каналу Футбол 1.

Также хавбек поделился ожиданиями от матча 1 тура отбора Евро-2020 против сборной Португалии.

"Все знают, что это за команда. Но мы будем разбирать ее игру, тренерский штаб покажет и расскажет, как нам лучше сыграть. Андрей Николаевич сказал, что для нас главное – не бояться играть против них", – цитирует Безуса Динамомания.

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Португалия Португалия Украина Украина Сборная Украины Роман Безус Роман Безус
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