Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук 4 ноября отличился первым забитым голом за Вестерло. Это произошло в матче чемпионата Бельгии против Левена.

Чемпионат Бельгии, 13 тур

Левен – Вестерло – 0:2

Голы: Мадсен, 63 (пен), Сидорчук, 69

Вестерло одержал важнейшую победу в борьбе за выживание. На момент начала игры команда Сергея Сидорчука занимала последнее место чемпионата Бельгии. Украинец вышел в старте, а на 69-й минуте отличился голом.

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После подачи со штрафного игроки Левена выбили мяч, однако Сидорчук был первым на подборе. Украинец роскошным ударом в касание попал в дальний угол. Для 32-летнего экс-капитана Динамо это первый гол в футболке Вестерло.

Вскоре Сергей получил желтую карточку и был заменен. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу Вестерло, который поднялся с последнего места турнирной таблицы, имея 10 очков. У Левена 12 баллов.

Напомним, Сидорчук перебрался в бельгийскую команду в начале сентября – в последние дни трансферного окна. Бывший капитан Динамо подписал контракт до лета 2026 года.

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