Безус отметился голом за Сент-Трюйден в матче против Андерлехта Макаренко

Украинский хавбек Роман Безус открыл счет в матче Сент-Трюйден – Андерлехт.

В матче 16 тура чемпионата Бельгии встречались Сент-Трюйден и Андерлехт. В стартовых составах обеих команд вышли украинцы, в прошлом игравшие за киевское Динамо. За хозяев сыграл Роман Безус, а за гостей – Евгений Макаренко.

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Уже на восьмой минуте украинец Сент-Трюйдена отметился забитым голом и вывел свою команду вперед. Безус набегал на ворота соперника из глубины поля и с силой ударил по мячу, который остался ничейным на линии штрафной. 1:0.

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В этом сезоне Безус провел за Сент-Трюйден 12 матчей во всех турнирах. Хавбек отличился 3 голами и отдал 2 результативные передачи. Его команда находится на 6 месте.