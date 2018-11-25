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Безус отметился голом за Сент-Трюйден в матче против Андерлехта Макаренко

20:35 105 Читати українською
Безус отметился голом за Сент-Трюйден в матче против Андерлехта Макаренко
Роман Безус \ Соцсети

Украинский хавбек Роман Безус открыл счет в матче Сент-Трюйден – Андерлехт.

В матче 16 тура чемпионата Бельгии встречались Сент-Трюйден и Андерлехт. В стартовых составах обеих команд вышли украинцы, в прошлом игравшие за киевское Динамо. За хозяев сыграл Роман Безус, а за гостей – Евгений Макаренко.

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Уже на восьмой минуте украинец Сент-Трюйдена отметился забитым голом и вывел свою команду вперед. Безус набегал на ворота соперника из глубины поля и с силой ударил по мячу, который остался ничейным на линии штрафной. 1:0.

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В этом сезоне Безус провел за Сент-Трюйден 12 матчей во всех турнирах. Хавбек отличился 3 голами и отдал 2 результативные передачи. Его команда находится на 6 месте.

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