Суперкубок Кипра-2022

Аполлон – Омония – 2:0

Голы: Дабо, 12, Ва, 73

Команда из Лимасола начала активно и уже на 12 минуте вышла вперед. Она могла забивать и второй раз, но голкипер парировал пенальти, назначенный за его же фол.

"Показалось, что меня рассматривали как пожарный вариант": Безус отказался возвращаться в бывший клуб

Наставник Омонии решил выпустить Безуса, чтобы спасти матч. Для Романа это был дебют в новом коллективе. Уже через 5 минут после выхода на поле у ​​украинца был отличный шанс сравнять счет, пробив через себя. Мяч попал в перекладину.

Затем Аполлон забил второй раз и получил красную карточку, но это не помешало ему довести встречу до победного результата. Для лимасольцев это 4 в истории Суперкубок.

Роман Безус сможет показать свои лучшие качества уже 18 августа. Омония сойдется в первом поединке плей-офф квалификации Лиги Европы против Гента, бывшего клуба украинца.

Запорожці за Дунаєм: Коноплянка і втікачі з Мордору, рекордне число наших легіонерів – як склався для них сезон?