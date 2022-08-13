Омонія поступилась Аполлону у матчі за Суперкубок Кіпру. В поєдинку взяв участь українець Роман Безус.

Суперкубок Кіпру-2022

Аполлон – Омонія – 2:0

Голи: Дабо, 12, Ва, 73

Команда з Лімасола розпочала активно і вже на 12 хвилині вийшла вперед. Вона могла забивати й вдруге, але голкіпер парирував пенальті, призначений за його ж фол.

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Наставник Омонії вирішив випустити Безуса, щоб врятувати матч. Для Романа це був дебют за новий колектив. Вже за 5 хвилин після виходу на поле українець мав чудовий шанс зрівняти рахунок, пробивши через себе. М'яч влучив у перекладину.

Опісля Аполлон забив вдруге та отримав червону картку, але це не завадило йому довести зустріч до переможного результату. Для лімасольців це 4 в історії Суперкубок.

Роман Безус же зможе показати свої найкращі якості вже 18 серпня. Омонія зійдеться у першому двобої плей-офф кваліфікації Ліги Європи проти Гента, колишнього клубу українця.

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