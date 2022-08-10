По иронии судьбы, 31-летний полузащитник может дебютировать за Омонию в матче плей-офф квалификации Лиги Европы против Гента, из которого и перешел в кипрскую команду на правах свободного агента.

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"Почему я выбрал Омонию? Не могу сказать, что у меня было очень много вариантов. Это не так. Но из приглашавших клубов Омония оказалась наиболее настойчивой. Важно, что команда хочет решать серьезные задачи, а также будет выступать в еврокубках .

Гент предлагал вернуться, но уже в самый последний момент. Когда все вопросы с Омонией были почти решены. Мне казалось, что бельгийцы рассматривали меня как пожарный вариант. Киприоты, подчеркну, были настойчивее. В Украину не звали. Только на уровне разговоров – не более того.

В Омонии встретили меня очень хорошо. Хорошая база, качественные тренировочные поля. Клуб держит марку. Теперь выбираю дом, в котором будет проживать моя семья.

Судьба рассудила таким образом, что за право выхода в Лигу Европы Омония сыграет именно с моим бывшим клубом. Участие в еврокубках, кстати, и стало одним из решающих факторов моего перехода, ведь групповой раунд моей нынешней команде уже гарантирован. Надеюсь, это будет Лига Европы. Если не повезет, то Омония попадет в Лигу конференций", – цитирует Безуса Команда №1.

Последние 3,5 года украинец защищал цвета Гента, в составе которого выиграл Кубок Бельгии, сыграл 118 поединков и забил 17 голов. Контракт Романа с Омонией рассчитан на 2 года с опцией продления еще на сезон.

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