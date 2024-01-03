Роман Безус готовится к навесу со штрафного / Стоп-кадр из видео

Чемпионат Кипра, 17-й тур

Омония – АЕЛ – 3:1

Голы: Кусулос, 26, Лоизу, 39, 47 – Медоевич, 89

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Омония в первом матче нового года на своем поле одолела крепкого середняка – АЕЛ из Лимасола. В составе хозяев с первых минут вышел украинский полузащитник Роман Безус и провел на поле 69 минут.

Именно наш земляк положил начало победе Омонии: на 26-й минуте он мастерским навесом нашел в штрафной Кусулоса, который головой отправил мяч в сетку. Лоизу на последних минутах первого тайма и в дебюте второго оформил дубль, сняв вопрос о победителе. Гол престижа на 89-й минуте от гостей лишь подсластил сопернику горечь поражения.

Как следствие, Омония набрала 35 очков и поднялась на третью строчку турнирной таблицы, АЕЛ с 19-ю пунктами девятый.

Напомним, в текущем сезоне Безус провел за Омонию 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 5 ассистов.

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