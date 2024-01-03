Роман Безус готується до навісу зі штрафного / Стоп-кадр з відео

Чемпіонат Кіпру, 17-й тур

Омонія – АЕЛ – 3:1

Голи: Кусулос, 26, Лоїзу, 39, 47 – Медоєвіч, 89

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Омонія у першому матчі нового року на своєму полі здолала міцного середняка – АЕЛ з Лімасола. У складі господарів з перших хвилин вийшов український півзахисник Роман Безус і провів на полі 69 хвилин.

Саме наш земляк поклав початок перемозі Омонії: на 26-й хвилині він майстерним навісом знайшов у штрафному Кусулоса, який головою спрямував м'яч у сітку. Лоїзу на останніх хвилинах першого тайму і в дебюті другого оформив дубль, знявши питання щодо переможця. Гол престижу на 89-й хвилині від гостей лише підсолодив супернику гіркоту поразки.

Як наслідок, Омонія набрала 35 очок і піднялась на третю сходинку турнірної таблиці, АЕЛ з 19-ма пунктами дев'ятий.

Нагадаємо, у поточному сезоні Безус провів за Омонію 20 матчів у всіх турнірах, в яких забив 8 голів і віддав 5 асистів.

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