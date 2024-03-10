Монца вырвала победу над Дженоа Руслана Малиновского в поединке 20-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Монца повела в счете на 8-й минуте – Пессина с близкого расстояния забил головой после скидки Кольпани. На 18-й минуте счет уже был 0:2. Дани Мота забил настоящий шедевр, которому позавидует даже Ибрагимович – после навеса с фланга Мота пробил боковыми ножницами с линии штрафной – без шансов для вратаря.

Малиновский выходил исправлять ошибку тренера – Дженоа отыгралась с 0:2, но сын Мальдини все испортил

На второй тайм в составе Дженоа вышел Малиновский. Гудмундссон сократил отставание – не реализовал пенальти, но удачно сыграл на добивании. Витинья на 68-й сравнял счет, обокрав соперника в центре поля и классно пробив с линии штрафной. Судьбу поединка решил Даниэль Мальдини, который удачно сыграл на добивании и принес победу Монце.