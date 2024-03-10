Монца вирвала перемогу над Дженоа Руслана Маліновського у поєдинку 20-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Монца повела в рахунку на 8-й хвилині – Пессіна зблизька забив головою після скидки Кольпані. На 18-й хвилині рахунок вже був 0:2. Дані Мота забив справжній шедевр, якому позаздрить навіть Ібрагімовіч – після навісу з флангу Мота пробив боковими ножицями з лінії штрафного – без шансів для воротаря.

Маліновський виходив виправляти помилку тренера – Дженоа відігралася з 0:2, але син Мальдіні все зіпсував

На другий тайм у складі Дженоа вийшов Маліновський. Гудмундссон скоротив відставання – не реалізував пенальті, але вдало зіграв на добиванні. Вітінья на 68-й зрівняв рахунок, обікравши суперника в центрі поля та класно пробивши з лінії штрафного. Долю поєдинку вирішив Даніель Мальдіні, який вдало зіграв на добиванні та приніс перемогу Монці.