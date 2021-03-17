Безумный гол со своей половины поля – хавбек Кремонезе одним касанием наказал голкипера
12:51 - Читати українською
Полузащитник Кремонезе Микеле Кастаньетти сделал заявку на премию Пушкаша.
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Вратарь хозяев Алессандро Руссо вынес мяч подальше, но 70-метровое расстояние вовсе не смутило Кастаньетти. Тот первым касанием попал точно за шиворот голкиперу, который не успел вернуться к своим владениям.
Добавим, что шедевр 31-летнего Микеле оформил итоговый счет встречи – 2:0 в пользу Кремонезе.
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