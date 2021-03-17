Гравець "тигрів" шокував Ентеллу розкішним голом з власної половини поля.

Захисник молодіжної команди Реала забив зі штрафного з власної половини поля

Воротар господарів Алессандро Руссо виніс м'яч якомога далі, але 70-метрова відстань зовсім не знітила Кастаньєтті. Той першим дотиком поцілив точно за комірець голкіперу, який не встиг повернутися до своїх володінь.

Додамо, що шедевр 31-річного Мікеле оформив підсумковий рахунок зустрічі – 2:0 на користь Кремонезе.

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