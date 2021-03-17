Божевільний гол зі своєї половини поля – хавбек Кремонезе одним дотиком покарав голкіпера
12:51 - Читать на русском
Півзахисник Кремонезе Мікеле Кастаньєтті зробив заявку на премію Пушкаша.
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Воротар господарів Алессандро Руссо виніс м'яч якомога далі, але 70-метрова відстань зовсім не знітила Кастаньєтті. Той першим дотиком поцілив точно за комірець голкіперу, який не встиг повернутися до своїх володінь.
Додамо, що шедевр 31-річного Мікеле оформив підсумковий рахунок зустрічі – 2:0 на користь Кремонезе.
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