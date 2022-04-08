В поединке 33-го тура Таранто принимал Монополи (2:0). Судьба встречи была решена в дебютной трети первого тайма, когда отличились Андреа Саранити и Джузеппе Джовинко.

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Особого внимания заслуживает второй гол, забитый уже на 14-й минуте. Во время атаки мяч отскочил к Джовинко, который с метров 35-ти пробил в одно касание. Леонардо Лория, голкипер Монополи, был бессилен.

Заметим, Джузеппе имеет не такую ​​яркую карьеру, как его старший брат Себастьян. Джовинко-младший тоже воспитывался в Ювентусе, но затем играл только в низших лигах чемпионата Италии. Футболку Таранто 31-летний форвард одевает с августа 2021 года.

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