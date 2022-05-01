Хабек Себастьян Феррейра, який виступає за Х'юстон Динамо, влаштував шоу на 5-й хвилині матчу проти Остіна.

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Парагваєць помітив, що голкіпер суперника Бред Стувер вийшов надто далеко за межі карного майданчика. Феррейра дійшов рівно до центральної лінії і запустив м'яч за комірець воротарю. Стувер був покараний не лише голом, а й травмою, якої він зазнав після важкого приземлення (довелося просити заміну).

Шедевр Феррейри не приніс Х'юстон Динамо навіть очка, оскільки до кінця матчу Остін відповів двома своїми голами і вирвав перемогу.

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