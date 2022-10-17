Астон Вілла поступилася Челсі в рамках 11-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Челсі продовжив переможну серію під керівництвом Грема Поттера завдяки дублю Мейсона Маунта. Значну роль у перемозі над Астон Віллою відіграв Кепа Аррісабалага. Трансферний рекордсмен серед голкіперів за відсутності Менді демонструє феноменальну гру.

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Завдяки цій перемозі лондонці набрали 16 очок та закріпилися у топ-4 АПЛ. У підопічних Стівена Джеррарда залишилося 9 набраних пунктів – наразі Астон Вілла балансує над зоною вильоту.