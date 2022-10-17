Божевільні сейви найдорожчого голкіпера світу у відеоогляді матчу Астон Вілла – Челсі – 0:2
07:30 - Читать на русском
Астон Вілла поступилася Челсі в рамках 11-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
Мейсон Маунт 6’
Мейсон Маунт 65’
6’ Мейсон Маунт
65’ Мейсон Маунт
Челсі продовжив переможну серію під керівництвом Грема Поттера завдяки дублю Мейсона Маунта. Значну роль у перемозі над Астон Віллою відіграв Кепа Аррісабалага. Трансферний рекордсмен серед голкіперів за відсутності Менді демонструє феноменальну гру.
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Завдяки цій перемозі лондонці набрали 16 очок та закріпилися у топ-4 АПЛ. У підопічних Стівена Джеррарда залишилося 9 набраних пунктів – наразі Астон Вілла балансує над зоною вильоту.
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