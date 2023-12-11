Кальяри обыграл Сассуоло в рамках 15-го тура Серии А сезона 2023/24. Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Месяц назад Кальяри подал признаки жизни, выиграв два матча подряд. Но радость оказалась преждевременной. За следующие три тура островяне набрали всего одно очко. У Сассуоло тоже все не лучшим образом – единственная победа за два с половиной месяца.

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Сегодня "нероверди" стартовали молниеносно, хотя и пришлось играть без главной звезды. Доменико Берарди отбывал дисквалификацию за перебор желтых карточек. Однако и без него атака гостей не давала голкиперу Кальяри перевести дыхание. Буквально за несколько стартовых минут Симоне Скуффет совершил парочку великолепных сэйвов, но Эрлич все же сумел его прошить после подачи с углового.

К сожалению для зрителей, такое начало не оправдало надежд. Команды подарили нервную игру с большим количеством ошибок. Никаких предпосылок для изменения счета. Интригу закрутил Руан Трессольди, получивший вторую желтую и оставивший Сассуоло в меньшинстве. После этого островяне уже владели инициативой. В конце основного времени, казалось, гости закрепили победу, но второй их гол не засчитали из-за офсайда.

В компенсированное Кальяри только прибавил давления и получил вознаграждение. Лападула после углового сравнял счет. Этого "россоблу" оказалось недостаточно. Они продолжали не просто давить – штурмовать ворота соперника. И на 90+8 Леонардо Паволетти таки вырвал победу, забив в падении из-за себя. Невероятная развязка.

Подопечные Клаудио Раньери набрали 13 очков выкарабкались из зоны вылета, отправив туда Эмполи и нашего Виктора Коваленко. Сассуоло расположился на 14-й строчке турнирной таблицы, имея на два зачетных пункта больше, чем Кальяри.