Кальярі обіграв Сассуоло в рамках 15-го туру Серії А сезону 2023/24. Рахунок та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Місяць тому Кальярі подав ознаки життя, вигравши два матчі поспіль. Але радість виявилася передчасною. За наступні три тури острів'яни набрали лише одне очко. У Сассуоло також все не найкращим чином – єдина перемога за два з половиною місяці.

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Сьогодні "нероверді" стартували блискавично, хоча й довелося грати без головної зірки. Доменіко Берарді відбував дискваліфікацію за перебір жовтих карток. Однак і без нього атака гостей не давала голкіперу Кальярі перевести подих. Буквально за кілька стартових хвилин Сімоне Скуффет здійснив парочку чудових сейвів, але Ерліч все ж зумів його прошити після подачі з кутового.

На жаль для глядачів, жвавий початок не виправдав надій. Команди подарували нервову гру з великою кількістю помилок. Жодних передумов до зміни рахунку. Інтригу закрутив Руан Трессольді, який отримав другу жовту й залишив Сассуоло в меншості. Після цього "острів'яни" вже ініціативою. Наприкінці основного часу, здавалося, гості закріпили перемогу, але другий їхній гол не зарахували через офсайд.

У компенсований Кальярі лише додав тиску й нарешті отримав винагороду. Лападула після кутового зрівняв рахунок. Цього "россоблу" виявилося недостатньо. Вони продовжували не просто тиснути – штурмувати ворота суперника. І на 90+8 Леонардо Паволетті таки вирвав перемогу, забивши у падінні через себе. Неймовірна розв'язка.

Підопічні Клаудіо Раньєрі набрали 13 очок видряпалися із зони вильоту, відправивши туди Емполі та нашого Віктора Коваленка. Сассуоло розташувався на 14-й сходинці турнірної таблиці, маючи на два залікових пункти більше, ніж Кальярі.