"Безумие в День Валентина": немецкие СМИ опасаются ничьей в матче Шахтер – Айнтрахт, вспоминая ужасы 2014-го

"Футбол 24" рассказывает о реакции немецких СМИ на итог первого матча между Шахтером и Айнтрахтом в Лиге Европы (2:2). Во Франкфурте серьезно жалеют, что команда Хюттера не сумела вырвать победу.

Kicker: Турбулентный Айнтрахт

Ведущее спортивное издание Германии пишет о "вибрирующем поединке", который позволяет Айнтрахту подходить к ответному матчу в статусе фаворита.

Шахтер – Айнтрахт: позитив при сложном сценарии, абсурдный поступок Степаненко и очередной фейл Пятова

"Айнтрахт не выиграл в седьмом матче Лиги Европы подряд, но 2:2 в холодном Харькове дарят франкфуртцам отличные шансы пробиться в шестнадцатку лучших. Команды выдали сумасшедший старт в День святого Валентина: ошибка вратаря, пенальти и удаление Степаненко. Подопечные Хюттера, завладев неожиданным преимуществом, снова вышли вперед в начале второго тайма. 3 тысячи немецких фанов, которые прибыли в Украину, неистово радовались голу Костича. Но несмотря на длительный зимний перерыв дончане не сдались. Сначала Трапп вытащил ближний удар Исмаили, а впоследствии оказался бессилен после выстрела Тайсона. Перед финальным свистком роскошные моменти потеряли Хинтереггер и Да Коста. Однако Айнтрахт имеет хороший задел перед матчем на своем поле", – отмечает Kicker.

Шахтер – Айнтрахт – 2:2 – видео голов и обзор матча

Bild: Франкфурт упускает победу над Донецком

"Айнтрахт испортил свою феноменальную победную серию в Лиге Европы. При минус семи градусах в Харькове команда Хюттера дважды вела в счете и дважды позволяла сопернику отыгрываться. "Орлы" должны были побеждать в большинстве, однако результативную ничью на выезде можно назвать положительным результатом.

Несмотря на холодную зимнюю погоду команды очень быстро согрели болельщиков на трибунах. Все началось с Пятова, который на глазах у тренера сборной Украины Андрея Шевченко допустил грубую ошибку после удара головой от Хинтереггера. За каких-то четыре минуты Айнтрахт и Шахтер отработали программу максимум – дальше было пенальти и удаление Степаненко. После перерыва соперники обменялись еще двумя голами. Фанаты из Франкфурта, покидая стадион, просто не могли поверить в ничейный итог игры при очевидном преимуществе ребят Хюттера. 21 февраля Айнтрахт должен завершить начатое в Украине и пробиться в 1/8 финала ", – пишет Bild.

4 камбэка на двоих, или Английские арбитры как клуб напыщенных идиотов: реакция соцсетей на матчи Динамо и Шахтера в ЛЕ

Frankfurter Allgemeine: "Это безумие"

Франкфуртская пресса сильно опасается ничьей в Харькове, вспоминая сезон 2013/14. После аналогичного результата в Порту на родном стадионе Айнтрахт расписал с "драконами" феерическую ничью 3:3 и покинул турнир.

"После харьковского матча поклонники Франкфурта чувствуют себя немного озадаченно. Они не понимают, что делать с этими 2:2, которые пробуждают старые страхи. С одной стороны, игроки и функционеры были довольны двумя мячами и ничьей с сильным соперником, который из-за политической ситуации должен был играть не на своем стадионе, а в Харькове. Однако игра складывалась таким образом, что Айнтрахт мог рассчитывать на большее", – отмечает самое большое издание Гессена.

"Это безумие", – цитирует Frankfurter Allgemeine тренера Айнтрахта Ади Хюттера, который остался разочарованным большим количеством нереализованных моментов за 80 минут игры в большинстве.

Однако здесь также отдают должное донецкому клубу: "Айнтрахт получил наиболее неприятного соперника, который опередил Хоффенхайм в Лиге чемпионов. Команда с украинской обороной и бразильской атакой вытеснила максимум из неблагоприятных обстоятельств".

Frankfurter Rundschau: Хорошо, но достаточно ли хорошо?

"Айнтрахт получил солидное преимущество над Шахтером после первого матча. Благодаря выездным 2:2 гессенцы имеют все шансы продолжить свое триумфальное шествие в Лиге Европы. Шахтер почти весь поединок действовал вдесятером, но франкфуртцам не хватило последовательности, чтобы сполна использовать численное большинство.

Интересно, что пять лет назад Айнтрахт на стадии 1/16 финала расписал такую ​​же ничью с Порту, но феерические 3:3 в ответном матче оставили "орлов" за бортом турнира. Тот прецедент должен быть достаточным предостережением для команды Хюттера", – пишет журналист Frankfurter Rundschau Томас Кильшенштайн.