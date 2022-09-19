"Могли претендовать на большее. Ведь мы бразильцев, с которыми играли в полуфинале, хорошо изучили. Смотрели все их матчи. Была уверенность, что пройдем их. Наверное, где-то недооценили эту команду...

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А что Роберто Карлос? Хороший футболист, играл левого защитника. Я в атаке действовал в паре с Сергеем Щербаковым. Мы постоянно менялись флангами. Конечно, с Карлосом были у нас единоборства, но я в скорости ему не уступал. Бежал, наверное, быстрее, чем он", – рассказал Коновалов в интервью Fanday.

Напомним, на ЧМ-1991 Коновалов ездил в составе молодежной сборной СССР, которая завоевала бронзовые медали. Победителями того турнира в Португалии стали хозяева, которые в финале обыграли Бразилию. Лучшим бомбардиром стал экс-нападающий Шахтера Сергей Щербаков, который через год перебрался в Спортинг.

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