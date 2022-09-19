"Могли претендувати на більше. Адже ми бразильців, з якими грали в півфіналі, добре вивчили. Дивилися всі їхні матчі. Була впевненість, що пройдемо їх. Напевно, десь недооцінили цю команду...

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А що Роберто Карлос? Хороший футболіст, грав лівого захисника. Я в атаці діяв у парі з Сергієм Щербаковим. Ми постійно мінялися флангами. Звичайно, з Карлосом були в нас єдиноборства, але я у швидкості йому не поступався. Біг, напевно, швидше, ніж він", – розповів Коновалов в інтерв'ю Fanday.

Нагадаємо, на ЧС-1991 Коновалов їздив у складі молодіжної збірної СРСР, яка здобула бронзові медалі. Переможцями того турніру в Португалії стали господарі, які у фіналі обіграли Бразилію. Найкращим бомбардиром став екс-нападник Шахтаря Сергій Щербаков, який через рік перебрався у Спортінг.

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