Временные изменения в регламенте сыграли на руку тренеру Динамо Мирче Луческу, который после фиаско с Полесьем (2:3) не имел особого желания общаться с прессой.

Накануне Динамо в матче 10-го тура УПЛ на выезде уступило Полесью со счетом 2:3. Болельщики так и не смогли найти ни на одном из ресурсов послематчевой пресс-конференции тренеров. Более того, во флеш-зону от киевского клуба пришел лишь Виталий Буяльский, а Мирча Луческу от общения со СМИ отказался.

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По сообщению Dynamo.kiev.ua, предусмотренная регламентом встреча наставников не состоялась из-за отсутствия на Центральном стадионе в Житомире соответствующего помещения. В мирное время встреча с прессой является обязательным мероприятием, однако на время военного положения в регламенте прописана временная норма, которая позволяет клубу-организатору поединка не проводить послематчевую пресс-конференцию, если для этого нет необходимых условий.

Напомним, победа вынесла Полесье на первую строчку турнирной таблицы УПЛ, а Динамо осталось пятым.

Полесье победило Динамо в перестрелке с 5 голами, забив дважды в меньшинстве и вырвавшись на первую позицию в УПЛ