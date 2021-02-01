"Я не заметил, чтобы Лео был более мотивирован, чем в другие дни. Он победитель, который всегда хочет показать свою значимость. Конечно, шум в СМИ может повлиять. Необходимо уважать таких важных людей, как Месси, в этом клубе.

Шедевр Месси со штрафного в видеообзоре матча Барселона – Атлетик – 2:1

То, что делается со злым умыслом, может навредить ему. Важно сплотиться и сосредоточиться на нашей работе. Все новости нужно отложить в сторону. Лео – игрок, который дает команде много креативности и эффективности. Без Месси выйдет добиться многого", – приводит слова Кумана Marca.

Отметим, что издание El Mundo опубликовало зарплатную ведомость Лионеля Месси за последние 4 года. Согласно контракту аргентинец получает более 555 млн евро зарплаты без учета налогов и еще около 200 млн бонусов.

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