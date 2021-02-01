После скандала, который разгорелся относительно космического контракта Месси с Барселоной, Лео вышел на матч с Атлетиком заряженным и самостоятельно создал несколько возможностей. А на 20-й минуте аргентинец наконец забил, красиво пробив со штрафного в ближнюю девятку.

Барселона победила Атлетик и обошла Реал в таблице Ла Лиги – Месси эффектным штрафным взял реванш за Суперкубок

После перерыва Атлетик сравнял счет с помощью Альбы, который срезал мяч в собственные ворота. Но Барселона вырвала победу, и здесь обошлось без помощи Месси: Дембеле заметил подключение Мингесы, а тот выкатил Гризманну фактически в пустые ворота.

Таким образом, Барселона набрала 40 очков и поднялась на второе место, Атлетик с 24 пунктами остался одиннадцатым.