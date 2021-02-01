"Я не помітив, щоб Лео був більш мотивований, ніж в інші дні. Він переможець, який завжди хоче показати свою значимість. Звичайно, шум у ЗМІ може вплинути. Необхідно поважати таких важливих людей, як Мессі, в цьому клубі.

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Те, що робиться зі злим умислом, може нашкодити йому. Важливо згуртуватися і зосередитися на нашій роботі. Всі новини потрібно відкласти в сторону. Лео – гравець, який дає команді багато креативності та ефективності. Без Мессі вийде домогтися багато чого", – наводить слова Кумана Marca.

Зазначимо, що видання El Mundo опублікувало зарплатну відомість Ліонеля Мессі за останні 4 роки. Згідно з контрактом аргентинець отримує понад 555 млн євро зарплатні без урахування податків та ще близько 200 млн бонусів.

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