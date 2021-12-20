Без Месси и Роналду: Пейшото выбрал тройку лучших бомбардиров современности
12:24 - Читати українською
Форвард Металлиста Матеус Пейшото назвал трех представителей своего амплуа, которых считает наиболее топовыми.
"Роберт Левандовски. Обидно, что он не выиграл Золотой Мяч. Он его заслуживал. Я фанат игры Левандовски.
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Конечно, еще Неймар, хоть он и не совсем центральный форвард. И Лукаку. Это голевая машина", – сказал Пейшото в интервью FanDay.
К слову, 26-летний бразилец является лучшим бомбардиром Первой лиги после осенней части сезона. В его активе 14 мячей, у ближайшего преследователя Хобленко – 11.
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