Форвард Металлиста Матеус Пейшото назвал трех представителей своего амплуа, которых считает наиболее топовыми.

"Роберт Левандовски. Обидно, что он не выиграл Золотой Мяч. Он его заслуживал. Я фанат игры Левандовски.

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Конечно, еще Неймар, хоть он и не совсем центральный форвард. И Лукаку. Это голевая машина", – сказал Пейшото в интервью FanDay .

К слову, 26-летний бразилец является лучшим бомбардиром Первой лиги после осенней части сезона. В его активе 14 мячей, у ближайшего преследователя Хобленко – 11.