Форвард Металіста Матеус Пейшото назвав трьох представників свого амплуа, яких вважає найбільш топовими.

"Роберт Лєвандовскі. Прикро, що він не виграв Золотий М'яч. Він його заслуговував. Я фанат гри Лєвандовскі.

Тайсон повернеться в Металіст – бразилець начебто підтвердив сенсаційний трансфер

Звичайно, ще Неймар, хоч він і не зовсім центральний форвард. І Лукаку. Це гольова машина", – сказав Пейшото в інтерв'ю FanDay.

До слова, 26-річний бразилець є найкращим бомбардиром Першої ліги після осінньої частини сезону. В його активі 14 м'ячів, у найближчого переслідувача Хобленка – 11.

Вірменський бразилець та майбутній тренер збірної: найрезультативніші бомбардири чемпіонатів України