Без Мессі й Роналду: Пейшото обрав трійку найкращих бомбардирів сучасності
12:24 - Читать на русском
Форвард Металіста Матеус Пейшото назвав трьох представників свого амплуа, яких вважає найбільш топовими.
"Роберт Лєвандовскі. Прикро, що він не виграв Золотий М'яч. Він його заслуговував. Я фанат гри Лєвандовскі.
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Звичайно, ще Неймар, хоч він і не зовсім центральний форвард. І Лукаку. Це гольова машина", – сказав Пейшото в інтерв'ю FanDay.
До слова, 26-річний бразилець є найкращим бомбардиром Першої ліги після осінньої частини сезону. В його активі 14 м'ячів, у найближчого переслідувача Хобленка – 11.
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