Бывшая звезда Металлиста и Шахтера Тайсон оформит громкое возвращение в Украину. Он должен присоединиться к харьковчанам.

33-летний бразилец снова наденет желто-синюю футболку, сообщает телеграмм-канал Тайны Футбола .

Тайсон: Я вошел в историю Украины

Скорее всего, это произойдет по завершении сезона 2021/22. Правда, есть и маленькая возможность перехода в блежайшее трансферное окно. Тайсон в общении с источником подтвердил сенсационные намерения по поводу возвращения в украинский чемпионат.

Напомним, Тайсон в 2010 году перебрался из Бразилии в Металлист. Через три года он стал игроком донецкого Шахтера, где выступал до весны 2021 года. Сейчас 33-летний футболист играет за Интернасьонал, его контракт рассчитан до лета 2023 года.

Металлист является главным претендентом на выход в УПЛ. Первую часть Первой лиги коллектив Александра Кучера завершил лидером с преимуществом в 11 очков над вторым Кривбассом.

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