"Ничья с такой командой, как Динамо – положительный результат, как бы не складывалась игра. Возможно, нам не хватало последнего паса, но в целом ребята хорошо двигались, боролись. Игрой я доволен, но без ложки дегтя не обошлось. Я имею в виду пенальти. Скорее всего, там была рука. К VAR нужно обращаться в крайнем случае, что сегодня и было. Игра не останавливалась.

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Прежде всего мне понравилась атмосфера на стадионе. Очень приятно, что болельщики наконец возвращаются. Относительно игры нашей команды, то мы достаточно хорошо двигались и выполнили большой объем беговой работы. Мы неплохо готовы физически и в атлетизме не уступали динамовцам. В целом, я доволен игрой и результатом. Все же ничья с Динамо на их стадионе.

Следующий матч с Ингульцом мы тоже играем на стадионе имени Лобановского. А потом, надеюсь, будем играть на своем стадионе. Без болельщиков нет разницы, где играть, а с ними, конечно, лучше играть дома. Сегодня я слышал фанатов и их поддержку. Для всех команд это самый главный момент. Совсем другая атмосфера", – цитирует Рябоконя Динамомания.

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