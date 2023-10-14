"Матч Динамо против Полесья? Смотрел и плевался. Ну нельзя так играть в футбол! И не важно, есть Ярмоленко или нет, ведь это Динамо. Киевляне сейчас по потерянным очкам лидер чемпионата, но их надо еще набрать. На сегодняшний день все команды УПЛ одинаковы. Думаю, без Ярмоленко Динамо будет на уровне Полесья и Руха.

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Главный фаворит на чемпионство? Я ставлю на Шахтер. Если "горняки" будут играть так, как второй тайм с Антверпеном, то конкуренцию им не сможет создать никто. Не знаю, что сделал ван Леувен в перерыве, или, возможно, бельгийская команда недооценила соперника после 2:0, но Шахтер включил суперскорость и заслуженно победил. Донецкая команда ошеломила всех нас", – поделился Сабо в интервью sport-express.ua.

Отметим, что Динамо сейчас занимает 6 место в чемпионате Украины, отставая от первого Кривбасса на 5 очков.

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