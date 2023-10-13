"Операция при травме медиальной связки колена – это не есть что-то привычное. Как правило, эта травма лечится консервативно. Были случаи даже у Криштиану Роналду в финале Евро-2016, когда его тогда "переехал" Пайе, и он вылечился сам без операций. Это то, что происходит как правило. Связка заживает, колено фиксируется и начинается реабилитация.

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В случае с Ярмоленко, речь идет о хронической травме. Как я понимаю, связка не срасталась хорошо и здесь на самом деле вопрос к его менеджменту времени: он восстановился после игры с Италией и играл дальше в каждой игре 90 минут в чемпионате, зная, что есть проблема с коленом. Это привело к повторной травме. В таком случае единственное решение – это оперативное вмешательство. Это происходит не так часто. Был пример Луиса Диаса из Ливерпуля, которого также оперировали. Он вернулся, но лишь через шесть месяцев.

Поэтому я думаю, что Ярмоленко не стоит ждать до конца этого сезона, а рассчитывать на него с начала следующего. К сожалению. Стоит учитывать возраст игрока, учитывать, что восстановиться нужно хорошо, правильно, связка должна срастись, все превентивные меры должны быть выполнены. Поэтому я не думаю, что есть смысл рассчитывать на него в последних матчах чемпионата. Так было бы правильнее, учитывая долгосрочную перспективу его карьеры", – сказал Бабелюк в комментарии Футбол TIME.

Напомним, ранее сообщалось, что Ярмоленко будет без футбола около 4 месяцев.

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