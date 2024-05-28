"Футбол 24" продолжает серию видео в рамках проекта "Украинский ген". На этот раз расскажем о карьерном пути вратаря Динамо и сборной Украины Георгия Бущана.

Бущан мог и не стать голкипером Динамо – в 23 года Георгий просил тренеров отпустить его. Вратарь все же дебютировал в игре против Стали в августе 2017 года, но уже зимой столкнулся с еще одной проблемой – травмой.

Восстановление длилось непросто еще и добавился развод. Бущан в 19 лет женился на балерине Кристине Шишпор, старше Жоры на 8 лет. Возвращение из психологической ямы продолжалось более года. Но это не помешало стать первым номером не только в Динамо, но и сборной Украины, хотя дебют за "сине-желтых" получился ужасным – поражение от Франции 1:7.

Бущан получал личное обращение от легендарного Джанлуиджи Буффона, а также затыкал рты фанатам Ариса или Фенербахче, которые провоцировали украинцев кричалками о Путине. Подробнее смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".