"В этом поединке он показал, что ему не надо много возможностей, чтобы забить гол. Команда без него имела много моментов, но не реализовывала их. Это хорошо, потому что показывает, насколько Роман легко может поразить ворота.

Яремчук оценил свой первый гол за Бенфику – топовый дебют украинца в чемпионате Португалии

Он тренировался, только присоединился к команде, хорошо проходит адаптацию. В перерыве Яремчук сказал мне, что он не особо устал. Но я хотел поберечь его, потому что выглядел он тяжелым, могли возникнуть риски. То, как он тренируется и играет, я хорошо отметил для себя", – цитирует Жезуша Mais Futebol.

Напомним, встреча против Арукы стала для Романа дебютной в чемпионате Португалии. Украинец появился с первых минут, заработал удаление для кипера соперников и оформил гол+пас. За это он был признан лучшим игроком матча.

Уже 18 августа Роман Яремчук может снова получить шанс проявить себя – лиссабонцы сыграют против ПСВ в первом поединке плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Яремчук оформил гол+ассист и заработал удаление для соперника – дебют мечты за Бенфику, лучшие оценки