После перфоманса Яремчука (гол+ассист) в матче против Ароуки (2:0) Бенфика снова восхваляет Романа в соцсетях.

Яремчук оформил гол+ассист и заработал удаление для соперника – дебют мечты за Бенфику, лучшие оценки

Португальский клуб сменил название английской версии страницы в Twitter на "SL Benficachuk again". Также "орлы" предложили своим фанатам выбрать лучшего игрока матча из трех вариантов: "Роман", "Яремчук" или "украинский игрок". В этом "напряженном" голосовании победил Яремчук.

Напомним, Бенфика приобрела украинского форварда у Гента по 17 млн евро.

"Має такий вигляд, наче готовий тр*хнути суперника": португальські ЗМІ і фани Бенфіки приймають Яремчука, але є проблема