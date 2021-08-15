"У цьому поєдинку він показав, що йому не треба багато можливостей, щоб забити. Команда без нього мала багато моментів, але не реалізовувала їх. Це добре, тому що показує, наскільки Роман легко може вразити ворота.

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Він тренувався, тільки приєднався до команди, добре адаптовується. Під час перерви Яремчук сказав мені, що не надто втомився. Але я хотів поберегти його, тому що виглядав він важко, могли виникнути ризики. Те, як він тренується і грає, я добре взяв до уваги собі", – цитує Жезуша Mais Futebol.

Нагадаємо, зустріч проти Аруки стала для Романа дебютною у чемпіонаті Португалії. Українець з'явився з перших хвилин, заробив вилучення для кіпера суперників і оформив гол+пас. За це його було визнано найкращим гравцем матчу.

Вже 18 серпня Роман Яремчук може знову отримати шанс проявити себе – лісабонці зіграють проти ПСВ у першому поєдинку плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

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