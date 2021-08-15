Нападающий Бенфики не впадает в эйфорию после удачного поединка в чемпионате Португалии. В матче 2-го тура Роман Яремчук забил гол и ассистировал партнеру.

Это позволило 25-летнему нападающему сборной Украины получить звание лучшего игрока поединка Бенфика – Арука. Как известно, Яремчук недавно присоединился к "орлам", которые заплатили за игрока 17 млн ​​евро.

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"В начале матча было немного трудно, потому что соперник действовал от обороны, но мы пытались найти свободные зоны. В итоге, мы забили дважды и набрали три очка. Перед матчем ЛЧ против ПСВ болельщики Бенфики счастливы. Игроки тоже.

С каждым днем ​​чувствую себя все лучше, но я хочу большего. Хочу усовершенствовать свои кондиции, чтобы быть еще лучшим. Спасибо болельщикам, ведь я играю для них. Также поздравляю Андре Алмейду с возвращением на поле после длительного отсутствия (капитан Бенфики не играл 10 месяцев из-за травмы – прим. "Футбол 24"). Это легенда Бенфики и я рад увидеть его на поле", – цитирует Яремчука официальный сайт Бенфики.

Также Роман оставил короткое сообщение в Instagram. "Счастливый забить свой первый гол за Бенфику", – написал украинский форвард.

Уже в среду, 18 августа, лиссабонцы сыграют против ПСВ в первом поединке плей-офф квалификации ЛЧ 2021/22.

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