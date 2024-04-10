"Як живу без алкоголю? Іноді важкувато, іноді нудно. Може навіть і якісь там думки відвідують, але в мене перед очима всі події досі, вони нікуди не зникли, тож перемикає одразу.

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І плюс дуже допомагає тренажерка, я постійно ходжу. Плюс спілкуюся з багатьма телефоном, постійно в русі. Постійно щось то в Telegram, то в Instagram, то ще десь. Тобто, постійно спілкування. Познайомився за цей час із величезною кількістю людей. Тому нормально, нормально справляюся. Усе добре.

Насправді мені вже подобається те, що я вже не п'ю. Вранці встаєш із нормальною головою, з нормальним обличчям. Це дуже здорово і раджу всім акуратно з цією штукою", – сказав Мілевський у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року Артем пройшов курс реабілітації від алкогольної залежності.

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