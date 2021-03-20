В рамках 28-го тура испанской Примеры Бетис во втором тайме дожал Леванте. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Бетис в родных стенах принимал середняк турнирной таблицы Леванте. Первая половина встречи была довольно скучной. Лишь несколько моментов, которые было трудно назвать опасными. Команды ушли на перерыв с нулевым счетом.

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Во втором тайме голевая засуха продолжалась до 70-й минуты, когда Фекир вывел "зелено-белых вперед". За несколько минут их преимущество закрепил Хуанми, который недавно вышел на замену. "Лягушки" пытались навязывать борьбу, однако отквитать хотя бы один гол так и не смогли. В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную победу Бетиса – 2:0.

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